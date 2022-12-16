У КМДА розповіли, які автобуси курсуватимуть, поки не працює метро

Після ракетної атаки росіян у Києві 16 грудня курсуватимуть автобуси за постійними схемами, а також автобусні маршрути, які дублюватимуть тролейбуси. З 17 грудня запустять автобуси, що їздитимуть замість трамваїв та метро.
Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації.
Приватним перевізникам Києва доручили забезпечити посилений випуск автобусів на маршрути в режимі маршрутного таксі. Особливу увагу приділять маршрутам, які дублюють метрополітен, тролейбус, трамвай.
КМДА опублікувала перелік автобусних маршрутів. Їх можна подивитися тут.
- 16 грудня росія знову масовано атакувала Україну ракетами. Ранковий ракетний удар пошкодив девʼять об’єктів генерації, також пошкоджено об’єкти розподілу і передачі електроенергії. В областях почалися перебої зі світлом, деякі населені пункти повністю знеструмлені. У Київському метрополітені оператор оголосила, що сьогодні руху потягів не буде, а згодом КМДА підтвердила цю інформацію.