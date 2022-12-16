У КМДА розповіли, які автобуси курсуватимуть, поки не працює метро

Після ракетної атаки росіян у Києві 16 грудня курсуватимуть автобуси за постійними схемами, а також автобусні маршрути, які дублюватимуть тролейбуси. З 17 грудня запустять автобуси, що їздитимуть замість трамваїв та метро.

Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації.

Приватним перевізникам Києва доручили забезпечити посилений випуск автобусів на маршрути в режимі маршрутного таксі. Особливу увагу приділять маршрутам, які дублюють метрополітен, тролейбус, трамвай.

КМДА опублікувала перелік автобусних маршрутів. Їх можна подивитися тут.