Столичний метрополітен сьогодні не курсуватиме. Станції працюють як укриття

У Київському метрополітені оператор оголосила, що сьогодні руху потягів не буде. Пізніше пресслужба КМДА підтвердила цю інформацію.

Після масованої ракетної атаки енергосистема міста та країни в цілому зазнала певних руйнувань, через це бракує потужностей для руху підземних потягів.

Водночас підземні станції працюватимуть як укриття.

«Для пересування містом просимо скористатися наземним громадським транспортом. Сьогодні в місті курсують автобуси за постійними схемами, а також ті автобусні маршрути, які працюють на заміну тролейбусним», — зазначили в КМДА.

Завтра у столиці також додатково запустять автобуси, що дублюватимуть трамвайні маршрути. Окрім того, місто організує рух автобусів, які частково дублюватимуть схеми маршрутів метрополітену.