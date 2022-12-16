Київ витримав одну з найбільших ракетних атак. ППО збила 37 ракет зі 40

Київ витримав одну з найбільших ракетних атак від початку повномасштабного вторгнення. У повітряному просторі столиці зафіксували близько 40 ракет, з них сили ППО знищили 37.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Інформацію щодо руйнувань та жертв уточнюють. Поки відомо про одного постраждалого в Дніпровському районі.

Повітряна тривога в столиці почалася о 8:10 і тривала до 12:18. За цей час у столиці зафіксували потужні вибухи — у Дніпровському, Деснянському та Голосіївському районах.