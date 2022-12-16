Ранковий ракетний удар пошкодив девʼять об’єктів генерації енергії

Ранковий ракетний удар пошкодив девʼять об’єктів генерації, а також об’єкти розподілу і передачі електроенергії.
Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко.
«Є пошкодження 9 об’єктів генерації, також пошкоджено підстанції, які передають електроенергію, що спричинило обмеження виробництва по об’єктах, перш за все, атомної генерації. Зараз ми це все фіксуємо. Росіяни намагаються бити і по генерації, і по об’єктах розподілу та передачі. Це чергова терористична атака росіян», — зазначив міністр.
За його словами, атака унеможливила постачання електроенергії 50% споживачів України.
«Зараз відбуваються екстрені аварійні відключення електроенергії. Я сподіваюсь, що найближчим часом зможемо максимально, наскільки можливо, стабілізувати ситуацію. Вже зараз відбувається навантаження атомної генерації, ми робимо все можливе, щоб якнайшвидше відновити електропостачання. Просимо громадян із розумінням сприйняти цю ситуацію», — наголосив Герман Галущенко.
Він також повідомив, що сьогоднішній ракетний удар росіян вплинув також на Молдову, і з цього приводу вже відбулась телефонна розмова з міністром енергетики Молдови.
- 16 грудня росія знову масовано атакувала Україну ракетами. Сили протиповітряної оборони збили 60 ракет. Ракети пускали з районів Каспійського та Чорного морів. Всього ворог випустив 76 ракет, з них 72 крилаті (Х-101, «Калібр», Х-22) та 4 керовані авіаційні ракети (Х-59/Х-31П).