На Київщині російські ракети поранили трьох людей та пошкодили енергетичний обʼєкт — яка ситуація зі світлом зараз

У Київській області пошкоджений об’єкт критичної інфраструктури та 9 приватних будинків у різних районах.

Про це повідомив голова ОВА Олексій Кулеба.

Є троє постраждалих, одна людина у важкому стані. У регіоні діють екстрені вимкнення електрики. Лікарні та критична інфраструктура функціонують на генераторах.

У деяких громадах є перебої зі зв’язком, постачанням води і тепла. Комунальні служби та енергетики працюють у посиленому режимі.

На Київщині цілодобово функціонують понад 400 «Пунктів незламності».

Безпосередньо в столиці діють аварійні відключення. Рух електротранспорту, в тому числі і метро, тимчасово припинили. На наземні маршрути замість трамваїв та тролейбусів виводять автобуси. Київський метрополітен поки працює як укриття.

У багатьох районах Києва також тривають відключення тепла і води. Мешканці столиці можуть отримати воду з бюветів, які є в кожному районі. Ось карта бюветів Києва.

Крім того, у Києві розгорнуті 430 «Пунктів незламності».