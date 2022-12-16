На Київщині російські ракети поранили трьох людей та пошкодили енергетичний обʼєкт — яка ситуація зі світлом зараз

У Київській області пошкоджений об’єкт критичної інфраструктури та 9 приватних будинків у різних районах.
Про це повідомив голова ОВА Олексій Кулеба.
Є троє постраждалих, одна людина у важкому стані. У регіоні діють екстрені вимкнення електрики. Лікарні та критична інфраструктура функціонують на генераторах.
У деяких громадах є перебої зі зв’язком, постачанням води і тепла. Комунальні служби та енергетики працюють у посиленому режимі.
На Київщині цілодобово функціонують понад 400 «Пунктів незламності».
Безпосередньо в столиці діють аварійні відключення. Рух електротранспорту, в тому числі і метро, тимчасово припинили. На наземні маршрути замість трамваїв та тролейбусів виводять автобуси. Київський метрополітен поки працює як укриття.
У багатьох районах Києва також тривають відключення тепла і води. Мешканці столиці можуть отримати воду з бюветів, які є в кожному районі. Ось карта бюветів Києва.
Крім того, у Києві розгорнуті 430 «Пунктів незламності».
- 16 грудня росія знову масовано атакувала Україну ракетами. Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що внаслідок обстрілів пошкоджені енергооб’єкти. В областях почалися перебої зі світлом, деякі населені пункти повністю знеструмлені.