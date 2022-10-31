Де взяти воду у Києві. КМДА оприлюднила карту працюючих бюветів

У результаті російських ударів по обʼєктах критичної інфраструктури 31 жовтня частина Києва залишилася без води та електрики.

У Київській міській державній адміністрації показали, де знайти найближчий бюветний комплекс, щоб запастися водою. Бювети, які тимчасово не працюють через відсутність електрики, позначили на карті червоним.