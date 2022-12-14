Іран засудив бельгійського гуманітарного працівника до 28 років увʼязнення. Його звинуватили у шпигунстві

Влада Ірану засудила до 28 років увʼязнення бельгійського гуманітарного працівника Олівʼє Вандекастеле.
Речник його сімʼї ван Стейртегем сказав агенції France-Presse, що родина спустошена цією звісткою.
Іран звинуватив чоловіка у шпигунстві. Він міг стати частиною обміну з Тегераном, але на початку грудня Конституційний суд Бельгії призупинив суперечливу угоду про обмін увʼязненими після тиску активістів.
Влітку парламент Бельгії схвалив угоду про обмін, але суд постановив, що договір створює ризик серйозної та непоправної шкоди для противників Ірану.
Іранці у вигнанні та неурядові організації засудили запропоновану угоду як ганебну, оскільки вона дозволить Ірану брати участь у «дипломатії заручників».
- Масові протести в Ірані спалахнули після смерті Махси Аміні, яку затримала поліція моралі через «неналежний» хіджаб. Протести досить швидко переросли в антиурядові повстання. Силовики на це відповіли жорстокими затриманнями і застосуванням надмірної сили. Через це на Іран наклали додаткові санкції ЄС, Канада та низка інших країн.
- Також стало відомо, що Іран звернувся до росії по допомогу в придушенні протестів і попросив надати техніку та направити радників для навчання. А координатор зі стратегічних комунікацій в Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що російські «спеціалісти» можуть навчати іранських силовиків або консультувати їх.
- 12 грудня в Ірані повісили другого учасника антиурядових протестів, які нині тривають у країні.