Bloomberg: Премʼєр Індії відмовився від щорічного саміту з путіним через його погрози застосувати ядерну зброю в Україні

Премʼєр-міністр Індії Нарендра Моді не буде проводити щорічний особистий саміт із путіним після того, як той погрожував застосувати ядерну зброю у війні в Україні.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела, які обізнані в цьому питанні.

Пізніше те, що зустрічі путіна та Моді не буде, підтвердив речник кремля пєсков. Це лише вдруге від 2000 року, коли лідери Індії та росії не зустрічалися віч-на-віч. Саміт, який зазвичай проходив у грудні, скасовували лише один раз — у 2020 році в розпал пандемії.