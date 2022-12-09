Німцям надходять фейкові листи із запрошенням до Іноземного легіону в Україні. Консульство ініціювало розслідування

На поштові адреси громадян Німеччини почали надходити листи нібито від імені генерального консульства України в Дюссельдорфі з пропозицією за грошову винагороду долучитися до Іноземного легіону в Україні. Ці документи є фейковими та не мають жодного стосунку до українського диппредставництва.
Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.
«Зазначені листи є підробкою. Жодних таких повідомлень українська консульська установа не надсилала. Консули вже звернулися в німецьку поліцію задля проведення розслідування», — зазначив речник МЗС.
Міністерство розглядає цей інцидент як частину дезінформаційної кампанії росії у війні проти України.
- 30 листопада в посольстві України в Мадриді прогримів вибух, унаслідок чого легке поранення отримав співробітник установи. У руках коменданта вибухнув конверт, який надійшов до посольства. Після цього міністр закордонних справ України доручив терміново посилити безпеку всіх українських посольств за кордоном, а влада Іспанії заявила, що розглядає вибух як теракт.
- Після цього конверти з вибуховими пристроями отримали компанія Instalaza, яка виробляє зброю для України, канцелярія премʼєра Іспанії, Міноборони, авіабаза Торрехон-де-Ардос і посольство США в Іспанії. Правоохоронці встановили, що листи надсилали з регіону Вальядолід.
- 2 грудня МЗС повідомило, що українським посольствам в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії та консульствам в Неаполі, Брно і Кракові надійшли закривавлені пакунки, в яких були очі тварин.