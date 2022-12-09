Німцям надходять фейкові листи із запрошенням до Іноземного легіону в Україні. Консульство ініціювало розслідування

На поштові адреси громадян Німеччини почали надходити листи нібито від імені генерального консульства України в Дюссельдорфі з пропозицією за грошову винагороду долучитися до Іноземного легіону в Україні. Ці документи є фейковими та не мають жодного стосунку до українського диппредставництва.

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

«Зазначені листи є підробкою. Жодних таких повідомлень українська консульська установа не надсилала. Консули вже звернулися в німецьку поліцію задля проведення розслідування», — зазначив речник МЗС.

Міністерство розглядає цей інцидент як частину дезінформаційної кампанії росії у війні проти України.