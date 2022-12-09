СБУ перевіряє церкви московського патріархату на Київщині

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією та добровольчими формуваннями територіальних громад провела перевірку на території Свято-Покровського кафедрального собору в Борисполі на Київщині.

Слідчі дії провели в межах системної роботи СБУ з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні.

Безпекову роботу проводять для того, щоб:

завадити використанню собору як осередку «русского міра»;

перевірити дані про використання приміщень УПЦ для переховування громадян рф, зберігання заборонених предметів тощо;

убезпечити населення від провокацій та терористичних актів.

У кінці листопада СБУ провела низку обшуків у храмах, монастирях і лаврах УПЦ МП, зокрема в Києво-Печерській. Серія обшуків почалася після скандалу через молебень у Києво-Печерській лаврі, під час якого парафіяни співали пісню «Звон плывет, плывет над Россиею, пробуждается Матушка-Русь». Священнику за це повідомили про підозру.

Згодом СБУ провела обшуки в монастирях на Закарпатті, у Мукачівській єпархії, в Івано-Франківській єпархії, у Почаївській духовній семінарії та в Тернопільській єпархії. Під час обшуків знайшли численні докази проросійської пропаганди та ймовірної співпраці представників УПЦ МП з росією.

1 грудня президент Володимир Зеленський заявив, що Рада національної безпеки та оборони України доручила уряду внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, афілійованих із росією. Насамперед це торкнеться Української православної церкви московського патріархату.