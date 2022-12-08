Турецька Karpowership запропонувала постачати електроенергію в Україну з портів Молдови та Румунії

Турецька компанія Karpowership, яка має флот плавучих електростанції, пропонує постачати електроенергію в Україну через Молдову та Румунію, розмістивши в їхніх портах свої судна.
Про це розповіла президентка компанії Зейнеп Харезі, передає Anadolu.
«Між Румунією, Молдовою та Україною є лінії електропередач. Ми можемо направити кораблі до Румунії та Молдови й постачати електроенергію по ЛЕП в Україну», — заявила вона.
За словами Харезі, силові кораблі можуть запрацювати протягом одного місяця після узгодження технічних, комерційних і безпекових питань. Плавучі станції можуть забезпечити потужність до 400 мегават. Цього вистачить для живлення одного мільйону домогосподарств.
- Через російські ракетні атаки на енергоінфраструктуру в Україні є значний дефіцит електроенергії. Україні доводиться тестувати експорт електроенергії з Європи, але голова комітету Верховної Ради з питань енергетики каже, що це забезпечить менше ніж 10% від потреб.
- У кінці листопада стало відомо, що «Укренерго» і керівництво Одеської області ведуть переговори з Karpowership про оренду плавучих електростанції. Обговорювалося розміщення станцій поблизу Одеси, але гарантій щодо їхньої безпеки ніхто надати не зміг.