Турецька Karpowership запропонувала постачати електроенергію в Україну з портів Молдови та Румунії

Турецька компанія Karpowership, яка має флот плавучих електростанції, пропонує постачати електроенергію в Україну через Молдову та Румунію, розмістивши в їхніх портах свої судна.

Про це розповіла президентка компанії Зейнеп Харезі, передає Anadolu.

«Між Румунією, Молдовою та Україною є лінії електропередач. Ми можемо направити кораблі до Румунії та Молдови й постачати електроенергію по ЛЕП в Україну», — заявила вона.

За словами Харезі, силові кораблі можуть запрацювати протягом одного місяця після узгодження технічних, комерційних і безпекових питань. Плавучі станції можуть забезпечити потужність до 400 мегават. Цього вистачить для живлення одного мільйону домогосподарств.