Кулеба: Протягом тижня зафіксовано понад 30 випадків погроз українським дипломатам

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що українським дипломатам продовжують надходити погрози, загалом зафіксували вже 31 випадок у 15 країнах.
Про це він заявив на своїй сторінці у Facebook.
«Загалом вже маємо 31 випадок у 15 країнах: Австрія (1), Ватикан (1), Данія (1), Іспанія (5), Італія (4), Казахстан (1), Нідерланди (1), Польща (6), Португалія (2), Румунія (2), США (1), Угорщина (2), Франція (1), Хорватія (1), Чехія (2)», — написав Кулеба.
На всіх конвертах зазначається одна й та ж сама адреса відправника — автосалон Tesla в німецькому містечку Sindelfingen. Зазвичай відправлення надсилали з поштових відділень, які не були обладнані системами відеоспостереження. Зловмисники також вживали заходів, щоб не залишити на пакунках слідів своїх ДНК.
«Я не пригадую випадків в історії, коли така кількість посольств і консульств однієї країни піддавалася таким масованим атакам за такий короткий проміжок часу. Але як би не намагалися вороги залякати українську дипломатію, нічого в них не вийде. І надалі працюємо на перемогу», — підкреслив Кулеба.
- 30 листопада в посольстві України в Мадриді прогримів вибух, унаслідок чого легке поранення отримав співробітник установи. У руках коменданта вибухнув конверт, який надійшов до посольства. Після цього міністр закордонних справ України доручив терміново посилити безпеку всіх українських посольств за кордоном, а влада Іспанії заявила, що розглядає вибух як теракт.
- Після цього конверти з вибуховими пристроями отримали компанія Instalaza, яка виробляє зброю для України, канцелярія прем’єра Іспанії, Міноборони, авіабаза Торрехон-де-Ардос і посольство США в Іспанії. Правоохоронці встановили, що листи надсилали з регіону Вальядолід.
- 2 грудня МЗС повідомило, що українським посольствам в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії та консульствам в Неаполі, Брно і Кракові надійшли закривавлені пакунки, в яких були очі тварин.
- Поліція перехопила три закривавлені конверти з очима тварин, адресовані українським дипломатичним установам в Іспанії.