Кулеба: Протягом тижня зафіксовано понад 30 випадків погроз українським дипломатам

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що українським дипломатам продовжують надходити погрози, загалом зафіксували вже 31 випадок у 15 країнах.

Про це він заявив на своїй сторінці у Facebook.

«Загалом вже маємо 31 випадок у 15 країнах: Австрія (1), Ватикан (1), Данія (1), Іспанія (5), Італія (4), Казахстан (1), Нідерланди (1), Польща (6), Португалія (2), Румунія (2), США (1), Угорщина (2), Франція (1), Хорватія (1), Чехія (2)», — написав Кулеба.

На всіх конвертах зазначається одна й та ж сама адреса відправника — автосалон Tesla в німецькому містечку Sindelfingen. Зазвичай відправлення надсилали з поштових відділень, які не були обладнані системами відеоспостереження. Зловмисники також вживали заходів, щоб не залишити на пакунках слідів своїх ДНК.

«Я не пригадую випадків в історії, коли така кількість посольств і консульств однієї країни піддавалася таким масованим атакам за такий короткий проміжок часу. Але як би не намагалися вороги залякати українську дипломатію, нічого в них не вийде. І надалі працюємо на перемогу», — підкреслив Кулеба.