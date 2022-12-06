Виконують рішення РНБО: Державну службу з етнополітики перевели у підпорядкування Кабміну

Державну службу з етнополітики та свободи совісті підпорядкували безпосередньо Кабміну. Це зробили на виконання рішень Ради нацбезпеки і оборони.

Про це заявив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

«Державну службу України з етнополітики та свободи совісті буде віднесено до центральних органів виконавчої влади, які підпорядковуються безпосередньо Кабінету міністрів України. Відповідне рішення ухвалили сьогодні на виконання указу президента», — зазначив він.

Таким чином, структурні підрозділи місцевих держадміністрацій, до повноважень яких належать питання релігії, стануть підзвітні та підконтрольні Державній службі України з етнополітики.