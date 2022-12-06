Виконують рішення РНБО: Державну службу з етнополітики перевели у підпорядкування Кабміну

Державну службу з етнополітики та свободи совісті підпорядкували безпосередньо Кабміну. Це зробили на виконання рішень Ради нацбезпеки і оборони.
Про це заявив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.
«Державну службу України з етнополітики та свободи совісті буде віднесено до центральних органів виконавчої влади, які підпорядковуються безпосередньо Кабінету міністрів України. Відповідне рішення ухвалили сьогодні на виконання указу президента», — зазначив він.
Таким чином, структурні підрозділи місцевих держадміністрацій, до повноважень яких належать питання релігії, стануть підзвітні та підконтрольні Державній службі України з етнополітики.
- У кінці листопада СБУ провела низку обшуків у храмах, монастирях і лаврах УПЦ МП, зокрема в Києво-Печерській. Серія обшуків почалася після скандалу через молебень у Києво-Печерській лаврі, під час якого парафіяни співали пісню «Звон плывет, плывет над Россиею, пробуждается Матушка-Русь». Священнику за це повідомили про підозру.
- Згодом СБУ провела обшуки в монастирях на Закарпатті, у Мукачівській єпархії, в Івано-Франківській єпархії, у Почаївській духовній семінарії та в Тернопільській єпархії. Під час обшуків знайшли численні докази проросійської пропаганди та ймовірної співпраці представників УПЦ МП з росією.
- 1 грудня президент Володимир Зеленський заявив, що Рада національної безпеки та оборони України доручила уряду внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, афілійованих із росією. Насамперед це торкнеться Української православної церкви московського патріархату.