Посольства України в Румунії та Данії теж отримали підозрілі пакунки

Посольства України в Румунії та Данії отримали небезпечні пакунки.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу.

«Маємо нові випадки надсилання до наших посольств небезпечних пакунків: сьогодні додалися наші посольства в Румунії та посольство України в Данії. Усіх, хто продовжує надсилати ці пакунки та тероризувати наші посольства, прошу розслабитися і не витрачати свій час та гроші на поштові марки. Нічого ви цим не досягнете», — сказав він.