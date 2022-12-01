«Були просякнуті червоною рідиною». Голова МЗС Дмитро Кулеба розповів про листи з погрозами у трьох українських посольствах

Конверти листів із погрозами, які отримали українські посольства, були просякнуті червоною рідиною.
Про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону.
За його словами, такі листи отримали уже три українські диппредставництва. Всередині була не вибухівка, а інша речовина.
«Не буду поки що коментувати, ми скоро вийдемо з офіційною позицією на цю тему», — сказав Кулеба.
«Я роблю один простий висновок: якщо вже почали атакувати посольства, бомбами, якимись сатанинськими або вуду-символами і загрозами, значить бояться нас, намагаються нас зупинити. Але нас ніщо не зупинить», — додав міністр.
- Раніше Дмитро Кулеба повідомляв, що два українських посольства за кордоном, крім посольства в Іспанії, отримали листи з «дуже конкретними погрозами».
- 30 листопада в посольстві України в Мадриді прогримів вибух, унаслідок чого легке поранення отримав співробітник установи. У руках коменданта вибухнув конверт, який надійшов до посольства. Після цього міністр закордонних справ України доручив терміново посилити безпеку всіх українських посольств за кордоном, а влада Іспанії заявила, що розглядає вибух як теракт.
- Після цього конверти із вибуховими пристроями отримали компанія Instalaza, яка виробляє зброю для України, канцелярія прем’єра Іспанії, Міноборони, авіабаза Торрехон-де-Ардос і посольство США в Іспанії.