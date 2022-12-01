Сенат Чехії проголосував за навчання українських військових у країні

Чеські сенатори підтримали проведення навчань для українських військових на території країни.
Про це повідомило Radio Prague International.
Там чином, у 2023 році в Чехії зможуть тренуватися до чотирьох тисяч українських армійців. Згідно з урядовим документом там проведуть п’ять чотиритижневих курсів, у кожному з яких візьмуть участь до 800 українських бійців.
Верхня палата також підтримала рішення направити чеських військових для навчання українців в інших країнах Євросоюзу — туди зможуть вирушити до 55 інструкторів.
- Наразі наймасштабнішу тренувальну місію для ЗСУ (підготовка 10 тисяч бійців) проводить на своїй території Велика Британія. До неї залучені фахівці з понад 10 країн. ЄС погодив запуск місії 17 жовтня.
- Також є тренування в Іспанії — там українські військові опановують зенітно-ракетні комплекси Aspide. У Німеччині українці опановують бронетехніку.
- За даними CNN, в адміністрації президента США Джо Байдена розмірковують над великим розширенням програми навчання українських військових у Німеччині.