Сенат Чехії проголосував за навчання українських військових у країні

Чеські сенатори підтримали проведення навчань для українських військових на території країни.

Про це повідомило Radio Prague International.

Там чином, у 2023 році в Чехії зможуть тренуватися до чотирьох тисяч українських армійців. Згідно з урядовим документом там проведуть п’ять чотиритижневих курсів, у кожному з яких візьмуть участь до 800 українських бійців.

Верхня палата також підтримала рішення направити чеських військових для навчання українців в інших країнах Євросоюзу — туди зможуть вирушити до 55 інструкторів.