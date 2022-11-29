CNN: США розглядають можливість надати Україні системи Patriot

Сполучені Штати розглядають можливість відправити систему протиракетної оборони Patriot в Україну.

Про це пише CNN із посиланням на високопосадовця з Міноборони США.

«Усі можливості розглядаються», — сказав чиновник, відповідаючи на запитання, чи обмірковують США можливість передачі Patriot саме в Україну. «Patriot — це один із засобів протиповітряної оборони, який розглядається», — додав він.

За його словами, протиповітряна оборона України є «головним пріоритетом» США.

Однак пізніше 29 листопада прессекретар Пентагону бригадний генерал Пет Райдер на брифінгу заявив, що зараз США «не планують надавати Україні батареї Patriot».

«Наразі ми не плануємо постачати батареї Patriot в Україну, але знову ж таки, ми продовжимо ці дискусії. Коли та якщо буде що оголосити з цього приводу, ми це зробимо», — сказав Райдер. Він також підтвердив, що ППО для України є пріоритетом для США.