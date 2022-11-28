Бундесвер не бажає передавати Україні системи Patriot. У ЗСУ кажуть, що вони дуже важливі для захисту

Міністерство оборони Німеччини (Бундесвер) проти передачі зенітно-ракетних комплексів Patriot Україні.

Про це повідомляє Укрінформ.

«Є великий інтерес у тому, щоби ці системи залишалися в системі НАТО...», — представник Міноборони Арно Коллац. Він пояснив, що глава відомства Крістіне Ламбрехт уже дала зрозуміти, що системи Patriot є інтегрованою невід’ємною частиною захисту НАТО, що це — внесок Німеччини в систему ППО Альянсу, що Німеччина має вирішувати, як їй виконувати зобов’язання щодо запровадження ближчими роками сил швидкого реагування. Отже Німеччина потребує цих систем також для того, щоби мати можливість виконати свої зобов’язання перед партнерами.

Разом із тим заступник міністра оборони Польщі Войцех Скуркевич заявив, що українські військовослужбовці здатні дуже швидко навчитися використовувати систему Patriot. «Українці здатні навчитися користуватися Patriot за дуже короткий час. Справа двох місяців. Мʼяч зараз на боці Німеччини, чекаємо на хід з їхнього боку», — заявив Скуркевич.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив в ефірі телемарафону, що Україні для дієвого посилення захисту від російських ракет потрібні ЗРК Patriot. За його словами, вони дозволять закривати великі території, оскільки можуть працювати по цілях на відстані до 150 км. Нові модифікації Patriot навіть можуть збивати балістичні ракети.

Наразі українська ППО має на озброєнні системи «Бук-М1», IRIS-T, NASAMS та С-300. Вони працюють на відстані від 40 до 75 км.