«Укрзалізниця» почала продавати квитки на потяг з Києва до Херсону і назад

Компанія «Укрзалізниця» відкрила продаж квитків з Києва до Херсону на 22 та 24 листопада і з Херсону до Києва на 23 та 25 листопада (із зупинкою в Миколаєві).

У цей рейс вирушить потяг з девʼятьма вагонами. Квитки можна купити в застосунку, чат-боті та на сайті booking.uz.gov.ua.

Пасажирів, які їдуть з Херсону, просять прибувати на вокзал за півтори-дві години через безпекову перевірку перед посадкою.

Наразі залізничники продовжують працювати над оновленням постійного графіка руху рейсу 101/102 Київ — Херсон.