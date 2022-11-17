«Укрзалізниця» запустила продаж благодійних квитків до ще одного окупованого українського міста

«Укрзалізниця» разом із платформою UNITED24 запустила у продаж благодійні квитки до тимчасово окупованого росією Севастополя.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Купити квитки можна тут, а скористатись — одразу після деокупації. Щойно рух поновлять, «Укрзалізниця» надішле покупцям лист із інформацією про обраний рейс.

До Севастополя поїде «Потяг до перемоги», розписані вагони якого присвячені подвигам людей на тимчасово окупованих територіях.

Виручені кошти витратять на закупівлю автівок, які допоможуть сполучити міста й селища на деокупованих територіях із найближчими залізничними вузлами.