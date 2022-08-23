«Укрзалізниця» запустила «Потяг до перемоги». Кожен із семи вагонів присвячений окупованим територіям

«Укрзалізниця» запустила розписаний митцями «Потяг до перемоги». Він присвячений тимчасово окупованим територіям України та подвигам людей, які чинять опір російським військам.

Про це повідомляє УЗ.

«Основою для сюжетів [на вагонах] стали подвиги українців, які борються, попри тиск окупантів і постійну небезпеку. «Потяг до перемоги» — це спільний проєкт-подяка «Укрзалізниці», комунікаційної агенції Gres Todorchuk та українських митців під кураторством Каті Тейлор — всім партизанам, залізничникам, лікарям, військовим і цивільним» — йдеться в повідомленні.

Вагони розписані українськими митцями та присвячені Криму, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській та Харківській областям. На кожному вагноні є QR-код, який веде на сайт з історіями, якими надихались митці.

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Ці сім пасажирських вагонів курсуватимуть маршрутом Київ — Ужгород.