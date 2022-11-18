«Укрзалізниця» запускає рейси до деокупованого Херсону

«Укрзалізниця» відновлює залізничне сполучення з Херсоном. Перший рейс вирушить із Києва в пʼятницю, 18 листопада.
Про це «Бабелю» розповіли в пресслужбі компанії.
Першими квитки будуть доступні для тих, хто купував благодійні «Квитки до перемоги». Поїзд вирушить із Києва о 22:15.
У компанії зазначають, що рейс Київ — Херсон буде регулярним і їздитиме через день.
- Українські військові зайшли в Херсон 11 листопада. Перед тим росіяни оголосили, що виводять війська з правого берега Дніпра та самого Херсону. Тікаючи, окупанти підірвали всі мости через Дніпро, котельні, вишки звʼязку і телецентр у Херсоні. Місто росіяни повністю знеструмили. Звʼязок і українське радіо туди вже повернули. Наразі військові зачищають Херсон від окупантів і шукають колаборантів.
- Секретар РНБО Олексій Данілов закликав громадян не поспішати повертатися в деокуповані райони Херсонської області, бо там все ще є ризики для цивільного населення.