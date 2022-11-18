«Укрзалізниця» запускає рейси до деокупованого Херсону

«Укрзалізниця» відновлює залізничне сполучення з Херсоном. Перший рейс вирушить із Києва в пʼятницю, 18 листопада.

Про це «Бабелю» розповіли в пресслужбі компанії.

Першими квитки будуть доступні для тих, хто купував благодійні «Квитки до перемоги». Поїзд вирушить із Києва о 22:15.

У компанії зазначають, що рейс Київ — Херсон буде регулярним і їздитиме через день.