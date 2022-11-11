«Південь» просить херсонців не втрачати пильності — у місті є багато мін та можуть працювати ДРГ

Тікаючи з правобережжя Херсонської області, російські війська «залишають багато неприємних сюрпризів» для українських військ.

Про це в ефірі загальнонаціонального марафону повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

Ідеться про мінування великих ділянок місцевості, доріг, об’єктів критичної інфраструктури й інших об’єктів соціального забезпечення, де люди можуть шукати покращення тих побутових умов, які окупанти цілеспрямовано погіршували протягом останніх днів, переконуючи їх евакуюватись.

«Треба не втрачати пильності», — наголосила вона.

Гуменюк також додала, що на звільнених від російських військ українських територіях на Херсонщині «не виключена робота диверсійних груп рф».

Українці бійці також готуються до потужних масованих обстрілів Херсону, оскільки росіяни міцно укріпилися на лівому березі області.