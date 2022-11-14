Влада закликає херсонців не поспішати з поверненням додому — окрім мін, там можуть бути фугаси

Секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону закликав громадян не поспішати повертатися в деокуповані райони Херсонської області, бо там все ще є ризики для цивільного населення.

На правому березі Дніпра впродовж тижня Сили оборони України звільнили 179 населених пунктів на понад 4,5 тис. км².

«На кожному квадратному метрі треба провести дослідження, зрозуміти, що там немає вибухових пристроїв. Це складна робота. Аби зберегти життя нашого цивільного населення, є велике прохання не поспішати повертатися додому. Обовʼязково повернуться всі, хто має бажання, але поки що треба невеликий час почекати», — зазначив секретар РНБО.

Він наголосив, що підступні російські війська перед відступом провели масштабні мінування. «Більше того, ми не виключаємо, що на цій території залишаються фугаси», — додав Данілов.

Усі відповідні служби працюють цілодобово, аби прискорити стабілізаційні процеси: «Як тільки ми розумітимемо, що там безпечна ситуація, цивільному населенню буде дозволено повертатися».