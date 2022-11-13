Українські військові від початку тижня звільнили на півдні 179 населених пунктів

Українська армія з початку тижня звільнила на півдні 179 населених пунктів. Загалом під український контроль повернули 4,5 тисячі квадратних кілометрів території.

Про це пише оперативне командування «Південь».

«Нашими підрозділами на правому березі Дніпра з початку тижня деокуповано 179 населених пунктів на понад 4,5 тисячі квадратних кілометрів. У звільнених населених пунктах та на територіях Миколаївської та Херсонської областей підрозділи Сил оборони проводять стабілізаційні заходи, в тому числі розмінувальні», — зазначили там.

Водночас окупанти не припиняють обстріли українських територій та позицій Сил оборони України, а також проводять повітряну розвідку. Крім цього, росіяни продовжують бити по обʼєктах критичної інфраструктури.

«Наша авіація завдала удару по районах зосередження ворожої техніки в Каховському районі, ракетні та артилерійські підрозділи виконали 40 вогневих завдань, результати влучань дорозвідують», — розповіли в ОК «Південь».