Польські слідчі завершили роботи на місці падіння ракети

У Польщі, у прикордонному селі Пшеводів правоохоронці завершили роботи на місці вибуху, який стався під час масованого обстрілу України.

Про це пише Польське агентство преси.

Наразі на вʼїзді в село вже немає поліції, яка охороняла територію місця вибухів, також звідти поїхали слідчі та експерти. У пʼятницю, 18 листопада, українські фахівці також взяли участь в огляді місця вибуху та за кілька годин залишили Пшеводів.

Від вибуху загинули двоє чоловіків — тракторист та завідувач зернового складу, а в районі зерносушарки залишилася велика яма завглибшки близько 5 метрів.