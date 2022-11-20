Польські слідчі завершили роботи на місці падіння ракети

У Польщі, у прикордонному селі Пшеводів правоохоронці завершили роботи на місці вибуху, який стався під час масованого обстрілу України.
Про це пише Польське агентство преси.
Наразі на вʼїзді в село вже немає поліції, яка охороняла територію місця вибухів, також звідти поїхали слідчі та експерти. У пʼятницю, 18 листопада, українські фахівці також взяли участь в огляді місця вибуху та за кілька годин залишили Пшеводів.
Від вибуху загинули двоє чоловіків — тракторист та завідувач зернового складу, а в районі зерносушарки залишилася велика яма завглибшки близько 5 метрів.
- 15 листопада стало відомо про падіння ракети в прикордонному селі Пшеводів. Це сталося під час масованого ракетного удару росіян по Україні. Унаслідок падіння ракети в польському селі загинули двоє людей.
- Імовірно, впала ракета С-300 російського виробництва з української ППО. Принаймні про це пишуть ЗМІ з посиланням на джерела в розвідках. Польща офіційно поки не каже, хто саме випустив ракету. Розпочато розслідування. Окупанти традиційно звинувачують в ударі Україну.
- 16 листопада президент Польщі Анджей Дуда заявив, що наразі немає жодних доказів того, що це була навмисна атака по Польщі.