До Києва прибув новопризначений премʼєр Британії Ріші Сунак

Премʼєр-міністр Великої Британії Ріші Сунак прибув до Києва, де зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.
«Із перших днів війни Україна і Велика Британія були сильними союзниками. На зустрічі ми обговорили найважливіші питання як для наших країн, так і для глобальної безпеки. Разом ми сильніші та досягнемо бажаних результатів», — зазначив президент в описі до відео зустрічі із Сунаком.
- 20 жовтня 2022 року премʼєр-міністр Великої Британії Ліз Трасс подала у відставку. Вона була на посаді лише 45 днів. До 31 жовтня Консервативна партія мала обрати нового лідера, а отже, і нового премʼєра.
- Колишній міністр фінансів Великої Британії Ріші Сунак 23 жовтня оголосив, що балотується на посаду наступного лідера Консервативної партії та премʼєр-міністра. Очікувалося, що на цю посаду претендуватиме і експремʼєр Борис Джонсон. Він нібито вже мав підтримку понад 100 депутатів, однак решта консерваторів були категорично проти. Тому Джонсон вирішив не посилювати розкол у партії та не балотуватися.
- Новим премʼєр-міністром Великої Британії став колишній міністр фінансів Ріші Сунак.