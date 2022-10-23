Замість Ліз Трасс. Колишній міністр фінансів Британії Ріші Сунак висунув свою кандидатуру на пост премʼєр-міністра

Колишній міністр фінансів Великої Британії Ріші Сунак оголосив, що балотується на посаду наступного лідера Консервативної партії та премʼєр-міністра.

Про це він повідомив 23 жовтня у Twitter.

«Сполучене Королівство — велика країна, але ми стикаємося з глибокою економічною кризою», — пише Сунак. Далі він каже, що може «виправити нашу економіку, обʼєднати нашу партію і принести користь нашій країні», і що хоча «виклики, з якими ми стикаємося зараз, навіть більші, ніж проблеми, повʼязані з пандемією, але можливості, якщо ми зробимо правильний вибір, — феноменальні».

Пообіцявши реалізувати маніфест 2019 року, який приніс торі 43,6% голосів, Сунак каже, що за нього будуть «чесність, професіоналізм та підзвітність на кожному рівні уряду».