Новим премʼєром Британії стане ексміністр фінансів Ріші Сунак. Він був єдиним кандидатом

Новим премʼєр-міністром Великої Британії стане колишній міністр фінансів Ріші Сунак. Він був єдиним кандидатом на цю посаду.
Про це пише Sky News.
Щоб стати кандидатом на виборах лідерів консерваторів і, відповідно, новим премʼєром, потрібно було набрати понад 100 голосів підтримки від депутатів. Усього їх було 357. Сунак вже набрав майже 200 таких голосів, а єдиною його опоненткою була лідерка Палати громад Великої Британії Пенні Мордонт.
Мордонт змогла набрати майже 30 голосів і вже оголосила, що знімає свою кандидатуру. Це означає, що Сунак автоматично перемагає на виборах лідера Консервативної партії і найближчим часом стане новим премʼєром Великої Британії.
- 20 жовтня 2022 року премʼєр-міністр Великої Британії Ліз Трасс подала у відставку. Вона була на посаді лишень 45 днів. Вже наступного тижня, до 31 жовтня, Консервативна партія обере нового лідера, а отже і нового премʼєра.
- Колишній міністр фінансів Великої Британії Ріші Сунак 23 жовтня оголосив, що балотується на посаду наступного лідера Консервативної партії та премʼєр-міністра. Очікувалося, що на цю посаду претендуватиме і експремʼєр Борис Джонсон. Він нібито вже мав підтримку понад 100 депутатів, однак інша частина консерваторів категорично була проти. Тому Джонсон вирішив не посилювати розкол у партії та не балотуватися.