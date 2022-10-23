Sky News: Борис Джонсон вибув зі списку претендентів на посаду премʼєр-міністра Великої Британії

Борис Джонсон не претендуватиме на посаду премʼєр-міністра Великої Британії.

Про це пише Sky News.

У заяві колишній прем’єр підтвердив, що мав підтримку більше 100 депутатів Консервативної партії, але дійшов висновку, що «це просто невідповідний час».

Джонсон також сказав, що, хоча його «приваблює» підтримка колег, «не можна ефективно керувати, якщо у вас немає об'єднаної партії в парламенті».

Кілька давніх союзників пана Джонсона, зокрема Суелла Брейверман і Стів Бейкер, підтримали Ріші Сунака. Наразі він є лідером, бо набрав уже 144 голоси.