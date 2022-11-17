«Беларускі Гаюн»: Режим лукашенка за жовтень передав військам росії 211 одиниць розконсервованої техніки

Моніторингова група «Беларускі Гаюн» і «Спільнота залізничників Білорусі» підрахували, що за жовтень режим лукашенка передав військам росії 211 одиниць розконсервованої техніки, а саме — 98 танків Т-72А, 40 БМП-2, 20 БМП-2 без башт і 53 вантажівки «Урал».

Для перегону вказаної техніки знадобилося вісім ешелонів.

Техніку для передачі рф брали із двох баз резерву — 969-ї бази резерву танків у селищі Уріччя (Любанський район, Мінська область) та 288-ї бази резерву автомобільної техніки в місті Старі Дороги (Мінська область).

Техніку відправляли на чотири залізничні станції у Ростовській та Бєлгородській областях: Успенську, Камʼянську, Бірючу та Мілерове.