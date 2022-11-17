«Беларускі Гаюн»: Режим лукашенка за жовтень передав військам росії 211 одиниць розконсервованої техніки

Моніторингова група «Беларускі Гаюн» і «Спільнота залізничників Білорусі» підрахували, що за жовтень режим лукашенка передав військам росії 211 одиниць розконсервованої техніки, а саме — 98 танків Т-72А, 40 БМП-2, 20 БМП-2 без башт і 53 вантажівки «Урал».
Для перегону вказаної техніки знадобилося вісім ешелонів.
Техніку для передачі рф брали із двох баз резерву — 969-ї бази резерву танків у селищі Уріччя (Любанський район, Мінська область) та 288-ї бази резерву автомобільної техніки в місті Старі Дороги (Мінська область).
Техніку відправляли на чотири залізничні станції у Ростовській та Бєлгородській областях: Успенську, Камʼянську, Бірючу та Мілерове.
- Останніми місяцями білорусь активно передає військам росії боєприпаси та техніку. У листопаді стало відомо, що у прикордонних військах білорусі формують підрозділи операторів ударних дронів, а згодом «Беларускі Гаюн» зафіксував у небі над білоруссю російський МіГ-31К з ракетою «Кинджал».
- Британська розвідка також повідомляла про літаки-перехоплювачі МіГ-31К на білоруському аеродромі Мачулищі.