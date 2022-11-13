«Беларускі Гаюн» зафіксував у небі над білоруссю літак з ракетою «Кинджал»

Моніторингова група «Беларускі Гаюн» зафіксувала, як імовірно російський МіГ-31К несе на собі ракету «Кинджал».
На фото зображений літак з реєстраційним номером RF-92339, який літав над білоруссю у супроводі винищувача з Барановичів, із гіперзвуковою аеробалістичною ракетою Х-47М2 «Кинджал». Цей знімок вперше підтвердив, що цей літак здатний нести на собі подібний боєприпас.
- 1 листопада британська розвідка також повідомляла про літаки-перехоплювачі МіГ-31К на білоруському аеродромі Мачулищі. Їх зафіксували супутники 17 жовтня. Також на цьому аеродромі помітили велику каністру, яка зберігалася неподалік у захисному земляному валу. У британській розвідці вважають, що ця каністра повʼязана з балістичною ракетою «Кинджал».
- Супутникові знімки від Planet Labs, зроблені 31 жовтня, також зафіксували три російських літаки МіГ-31К на авіабазі Мачулищі у білорусі.
- Ракета «Кинджал» має радіус дії 2 000 кілометрів. Її швидкість в 10 разів більша за швидкість звуку.