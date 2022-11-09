У прикордонних військах білорусі формують підрозділи операторів ударних дронів

На Волинському та Поліському напрямках не зазнала суттєвих змін, але білорусь продовжує підтримувати збройну агресію російської федерації проти України, надаючи їй інфраструктуру, територію та повітряний простір.

За даними Генерального штабу ЗСУ, у білорусі триває формування російсько-білоруського угрупування військ. Військовослужбовці 38-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади зс рб у якості «братської» допомоги закупили для потреб особового складу 15-го мотострілецького полку 2-ї мотострілецької дивізії зс рф до 100 комплектів індивідуальних аптечок, розвантажувальних жилетів та іншого екіпірування.

У складі прикордонних військ республіки білорусь створюються підрозділи операторів ударних БпЛА.

Правоохоронні органи республіки білорусь посилили заходи з пошуку, виявлення та затримання громадян з проукраїнською позицією або критикують владу, чи так звану спеціальну військову операцію російської федерації в Україні.