Президент України Володимир Зеленський призначив колишню генпрокурора Ірину Венедіктову послом України у Швейцарії.
Про це йдеться у відповідному указі.
«Призначити Венедіктову Ірину Валентинівну надзвичайним і повноважним послом України у Швейцарській Конфедерації», — зазначено в документі.
- Увечері 17 липня вийшли два укази президента — про відсторонення генпрокурора Ірини Венедіктової та про усунення від обовʼязків голови СБУ Івана Баканова. Поки обовʼязки генпрокурора виконуватиме заступник Венедіктової Олексій Симоненко, а голови СБУ — перший заступник Василь Малюк.
- 18 липня Зеленський подав до Ради подання на звільнення Венедіктової та Баканова. Уранці 19 липня президент звільнив заступника голови Служби безпеки та змінив начальників СБУ в пʼяти областях.
- 19 липня Верховна Рада звільнила Ірину Венедіктову з посади генпрокурора. За проголосували 264 депутати.