«Укренерго»: Окупанти підірвали енергообʼєкт, який живив усе правобережжя Херсонщини

Окупанти практично знищили енергообʼєкт, який забезпечував енергоживлення всього правобережжя Херсонської області і значної частини Миколаївської області.
Про це у Facebook написав голова «Укренерго» Володимир Кудрицький.
«Він більше не існує. Два автотрансформатори, кожен вагою 250 тонн, підірвані. Зал релейного захисту, компресорна, акумуляторна — що на думку терористів не зробили вибухи, додатково розстріляно і розтрощено. Кілька гектарів наслідків безсильної злоби окупантів перед втечею з правобережжя Херсонщини. Підла орда, яка вміє лише руйнувати», — написав Кудрицький.
За його словами, попри це, «Укренерго» разом із військово-цивільними адміністраціями, Держслужбою з надзвичайних ситуацій і обленерго «вже опрацьовують» схеми заживлення деокупованої Херсонщини з двох сусідніх областей.
- Українські військові зайшли в Херсон 11 листопада. Перед тим росіяни оголосили, що виводять війська з правого берега Дніпра та самого Херсону. Тікаючи, окупанти підірвали всі мости через Дніпро, котельні, вишки звʼязку і телецентр у Херсоні. Місто росіяни повністю знеструмили. Звʼязок і українське радіо туди вже повернули. Наразі військові зачищають Херсон від окупантів і шукають колаборантів.
- Секретар РНБО Олексій Данілов закликав громадян не поспішати повертатися в деокуповані райони Херсонської області, бо там все ще є ризики для цивільного населення.