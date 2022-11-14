Українські журналісти просять Міноборони повернути акредитацію працівникам ЗМІ, які потрапили до Херсону без дозволу

Українські журналісти та медійники просять Міноборони повернути акредитацію журналістам, у яких її забрали через приїзд до деокупованого Херсону без дозволу. Вони критикують Міноборони за погано організовану роботу з медіа.

Відповідне звернення опубліковане на сайті Інституту масової інформації.

Вони наголосили, що репортажі українських і закордонних журналістів, зроблені у звільненому Херсоні, облетіли весь світ та засвідчили радість місцевих жителів, які зустрічали українських військових. Це повністю зруйнувало всі наративи російської пропаганди.

«Натомість комунікаційні структури МО, які не спромоглися побудувати механізм допуску журналістів, вирішили просто заборонити абсолютно всім журналістам працювати, посилаючись на небезпеку перебування в щойно звільненому місті», — підкреслюється у зверненні.

Журналісти наголошують, що всі працівники медіа, які працюють на фронті, мають відповідний досвід і навички, а також чудово обізнані у безпекових питаннях.

Тому вони закликають Міноборони повернути акредитацію журналістам, а також провести внутрішнє розслідування «непрофесійної роботи комунікаційного відділу ОК «Південь» і загалом комунікаційного сектора Міністерства оборони України і прийняти відповідні кадрові рішення».