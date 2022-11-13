Міноборони позбавило акредитації журналістів, які приїхали у Херсон після його звільнення без дозволу

Міністерство оборони України позбавило акредитації низку журналістів, які потрапили у звільнений Херсон до завершення стабілізаційних заходів. Там наголосили, що вони не мали на це дозволу.

Про це пише Міноборони у своєму Telegram.

У відомстві послалися на наказ головнокомандувача від 3 березня 2022 року про роботу ЗМІ на війні в Україні та порядок їхньої акредитації.

«Відтак, низці представників ЗМІ, які порушили правила роботи у районі ведення бойових дій, скасовано дозвіл на роботу, а їхні прескарти визнані нечинними», — зазначили там.