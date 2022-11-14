У Херсоні заборонили продаж та виготовлення алкоголю

Начальник Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова підписала наказ про заборону продажу та виготовлення алкоголю у Херсоні. Документ набуває чинності з 14 листопада.
Про це повідомляє пресслужба міськради.
Заборона діятиме на час воєнного стану або до моменту скасування даного наказу.
Контролюватимуть дотримання заборони представники підрозділів Національної поліції України, Служби безпеки України, Національної гвардії України, Військової служби правопорядку та інших утворених відповідно до чинного законодавства військових формувань.
- Українські військові зайшли в Херсон 11 листопада. Перед тим росіяни оголосили, що виводять війська з правого берега Дніпра та самого Херсону. Тікаючи, окупанти підірвали всі мости через Дніпро, котельні, вишки звʼязку і телецентр у Херсоні. Місто росіяни повністю знеструмили. Звʼязок і українське радіо туди вже повернули. Наразі військові зачищають Херсон від окупантів і шукають колаборантів.
- Секретар РНБО Олексій Данілов закликав громадян не поспішати повертатися в деокуповані райони Херсонської області, бо там все ще є ризики для цивільного населення.