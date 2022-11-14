В Ірані протестувальник отримав смертний вирок за підпал урядової будівлі. Його оголосили «ворогом бога»

В Ірані суд ухвалив перший смертний вирок учаснику протестів, який підпалив урядову будівлю. Ще пʼятеро протестувальників отримали тюремні терміни від пʼяти до десяти років.
Про це повідомляє The Wall Street Journal.
Окрім підпалу будівлі, чоловіка визнали винним у порушенні громадського порядку та змові з метою скоєння злочину проти національної безпеки. Підсудного також оголосили «ворогом бога», що кваліфікується як особливо тяжкий злочин і може каратися стратою. Засуджений ще може оскаржити вирок.
Революційний суд, який ухвалював відповідні рішення, створили після Ісламської революції. Він «славиться» тим, що ухвалював найсуворіші покарання тим, хто виступає проти клерикальних правителів Ірану.
Водночас парламент Ірану висловив готовність «рішуче розправитися» з протестувальниками.
- За даними норвезької неурядової організації з прав людини в Ірані (IHRNGO), іранські сили безпеки вбили щонайменше 326 людей під час загальнонаціональних протестів.
- 16 вересня мешканка Ірану Махса Аміні померла після того, як її затримала поліція моралі через «неналежний» хіджаб. Ця подія спричинила хвилю протестів у соцмережах і на вулицях країни, які намагається придушити влада.
- Рада Європейського Союзу 17 жовтня запровадила додаткові санкції проти Ірану через порушення прав людини.
- Канада розширювала санкції проти Ірану два рази — 20 жовтня та 1 листопада.
- Президент Джо Байден під час мітингу в Каліфорнії 3 листопада сказав своїм прихильникам: «Ми звільнимо Іран». А потім додав: «Вони самі звільнять себе досить скоро».