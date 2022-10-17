Рада ЄС запровадила додаткові санкції проти Ірану

Рада Європейського Союзу 17 жовтня запровадила додаткові санкції проти Ірану через порушення прав людини.
Про це йдеться на сайті Ради ЄС.
У санкційному списку опинилися ще одинадцять людей та чотири організації.
«Це повʼязано з їхньою роллю в смерті Махси Аміні та насильницькою реакцією на нещодавні демонстрації в Ірані», — зазначили в Раді ЄС.
Зокрема, під санкції потрапила поліція моралі Ірану та двоє її ключових фігур — Мохаммад Ростамі та Хадж Ахмада Мірзаї. Обмеження запровадили також проти Сил правопорядку Ірану та їхніх місцевих керівників. Міністр інформаційних та комунікаційних технологій Ірану Ісса Зарепур також опинився в списку через блокування інтернету в країні.
- 16 вересня мешканка Ірану Махса Аміні померла після того, як її затримала поліція моралі через «неналежний» хіджаб. Ця подія спричинила хвилю протестів у соцмережах і на вулицях країни.
- У звіті Amnesty International від 13 жовтня йдеться, що під час протестів в Ірані за останні 10 днів вересня загинули щонайменше 23 дитини.