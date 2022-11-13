Правозахисники: Під час антиурядових протестів в Ірані загинули щонайменше 326 людей. Тисячу людей можуть стратити

За даними норвезької неурядової організації з прав людини в Ірані (IHRNGO), іранські сили безпеки вбили щонайменше 326 людей під час загальнонаціональних протестів.
Про це пише CNN.
Серед загиблих — щонайменше 43 дитини та 25 жінок, заявили в організації та уточнили, що це число є «абсолютним мінімумом». Незалежно перевірити цю цифру наразі неможливо.
Правозахисники з IHRNGO закликали міжнародну спільноту вжити «рішучих і своєчасних заходів» через зростання кількості загиблих і знову наголосили на необхідності створення механізму «притягнення влади Ісламської Республіки до відповідальності за грубе порушення прав людини».
За даними IHRNGO, найбільше людей загинули у провінціях Систан і Белуджистан, Тегеран, Мазандаран, Курдистан і Гілан. Іранська влада також висунула звинувачення в участі у протестах щонайменше тисячі людей у провінції Тегеран. Їм загрожує страта.
Експерти Організації Обʼєднаних Націй 11 листопада закликали владу Ірану «припинити висувати людям звинувачення, які караються смертю, за участь у мирних демонстраціях» і «припинити використовувати смертну кару як інструмент для придушення протестів».
- 16 вересня мешканка Ірану Махса Аміні померла після того, як її затримала поліція моралі через «неналежний» хіджаб. Ця подія спричинила хвилю протестів у соцмережах і на вулицях країни, які намагається придушити влада.
- Рада Європейського Союзу 17 жовтня запровадила додаткові санкції проти Ірану через порушення прав людини.
- Канада розширювала санкції проти Ірану два рази — 20 жовтня та 1 листопада.
- Президент Джо Байден під час мітингу в Каліфорнії 3 листопада сказав своїм прихильникам: «Ми звільнимо Іран». А потім додав: «Вони самі звільнять себе досить скоро».