Від початку протестів в Ірані загинули щонайменше 35 людей. Президент країни обіцяє «впоратись із заворушеннями»

Президент Ірану Ібрагім Райсі пообіцяв «рішуче впоратися» з протестами, що охопили більшість провінцій країни.

BBC пише, що за офіційними даними від початку протестів було вбито 35 людей, але місцеве телебачення пише про 41 жертву.

Протести почалися після смерті 22-річної Махси Аміні — її затримала поліція моралі за «неправильне» носіння хіджабу. За свідченнями очевидців, її били кийком по голові, а потім вдарили головою об машину. Далі дівчину повезли у відділок, звідки у стані коми доставили до лікарні. За кілька днів вона померла.

Натомість поліція вказала, що жінка померла від «раптової зупинки серця».

Райсі каже, що її смерть будуть розслідувати, але міністр внутрішніх справ Ахмад Вахіді наполягає на тому, що Аміні не били.

«Було отримано протоколи контролюючих органів, опитано свідків, переглянуто відеозаписи, отримано висновки судмедекспертів і встановлено, що побиття не було», — сказав Вахіді.

Президент Райсі назвав протести «заворушеннями», а також, за його словами, Іран повинен «рішуче впоратися з тими, хто виступає проти безпеки та спокою в країні».

Урядові сили також розпочали репресії проти незалежних ЗМІ та активістів. Американський комітет із захисту журналістів повідомляє, що з понеділка там затримали 11 журналістів.