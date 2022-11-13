Заступник керівника ОП показав стіну на кордоні з білоруссю

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко показав, як будується стіна на кордоні України та білорусі.
За його словами, стіну зводять не тільки у Волинській області, а й в усіх регіонах, які межують з білоруссю та росією.
- Польща будувала стіну на кордоні з білоруссю з січня 2022 року. Очікувалося, що загальна вартість проєкту разом із технічним оснащенням сягне 1,6 мільярда злотих (11,2 млрд грн). Наприкінці червня там заявили, що повністю добудували паркан.
- 27 вересня стало відомо, що прикордонна служба Фінляндії рекомендує побудувати паркан на кордоні з росією.
- 2 листопада у Польщі ухвалили рішення побудувати загородження з колючого дроту на кордоні з російською Калінінградською областю.