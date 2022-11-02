Польща побудує загородження на кордоні з Калінінградською областю рф

У Польщі ухвалили рішення побудувати загородження з колючого дроту на кордоні з російською Калінінградською областю. Будівництво розпочнуть вже сьогодні, 2 листопада.

Про це повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

«Вже сьогодні розпочинаються роботи саперів, солдатів Війська Польського з будівництва тимчасового загородження на польсько-російському кордоні», — заявив він.

За його словами, паркан складатиметься з трьох рядів колючого дроту, який використовується армією по всьому світу.

На цей крок Варшава пішла після того, як рф відкрила аеропорт у Калінінградській області для прийому літаків із Близького Сходу та Північної Африки. Відтак це створює загрозу міграційного тиску.

Міністр зазначив, що це буде таке ж загородження, як на польсько-білоруському кордоні, висотою 2,5 м та шириною 3 м.