Польща побудує загородження на кордоні з Калінінградською областю рф

У Польщі ухвалили рішення побудувати загородження з колючого дроту на кордоні з російською Калінінградською областю. Будівництво розпочнуть вже сьогодні, 2 листопада.
Про це повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.
«Вже сьогодні розпочинаються роботи саперів, солдатів Війська Польського з будівництва тимчасового загородження на польсько-російському кордоні», — заявив він.
За його словами, паркан складатиметься з трьох рядів колючого дроту, який використовується армією по всьому світу.
На цей крок Варшава пішла після того, як рф відкрила аеропорт у Калінінградській області для прийому літаків із Близького Сходу та Північної Африки. Відтак це створює загрозу міграційного тиску.
Міністр зазначив, що це буде таке ж загородження, як на польсько-білоруському кордоні, висотою 2,5 м та шириною 3 м.
- Польща будувала стіну на кордоні з білоруссю з січня 2022 року. Очікувалося, що загальна вартість проєкту разом із технічним оснащенням сягне 1,6 мільярда злотих (11,2 млрд грн). Наприкінці червня там заявили, що повністю добудували паркан.
- Криза з нелегальними мігрантами з боку білорусі почалася після санкцій Євросоюзу і низки західних країн у грудні 2021 року. Офіційні особи Польщі, Литви та Латвії впевнені, що потік мігрантів був частиною гібридної війни проти ЄС із боку влади білорусі та рф. Польські спецслужби наводили докази того, що штурмом кордону керував генерал прикордонної служби білорусі Подліньов.