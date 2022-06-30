Польща добудувала стіну на кордоні з білоруссю

Польща завершила будівництво стіни на білоруському кордоні, що значно зміцнює безпеку як самої Польщі, так і ЄС.

Про це в четвер, 30 червня, повідомив міністр внутрішніх справ Маріуш Камінський.

Протяжність стіни становить 186,25 кілометра. Крім стіни, уже будують електронний барʼєр — датчики руху, денні та тепловізійні камери. Уздовж усього кордону також зробили дороги, щоб можна було швидко втрутитися.

Збудувати стіну вирішили через самопроголошеного президента білорусі олександра лукашенка, який торік влаштував у Польщі та Литві міграційну кризу. Так, з 1 січня 2021 року прикордонники зареєстрували понад 45 тисяч спроб незаконного проникнення на територію Польщі з білорусі.