Фінські прикордонники радять будувати паркан на кордоні з росією

Прикордонна служба Фінляндії рекомендує побудувати паркан на кордоні з росією. Максимальна довжина огорожі — 260 кілометрів, вона може коштувати країні кілька сотень мільйонів євро.
Про це пише Yle.
Улітку у Фінляндії змінили Закон про прикордонну службу, зокрема дозволили будувати стаціонарні загородження. Прикордонна служба вже обстежила точки, де паркан був би корисним.
«Ніхто не думає, що весь кордон протяжністю 1 300 кілометрів буде огороджений. Є області, де ризик вищий — це території, де по обидва боки кордону є населені пункти, через які проходять дороги», — зазначила міністр внутрішніх справ Кріста Мікконен.
За її словами, зараз необхідна спільна точка зору уряду з цього питання.
«Прикордонна служба склала цей план, ідеться не лише про паркан... Ми знаємо, що барʼєри на прикордонних переходах і критичних точках можуть бути корисними. Я вважаю важливим розглянути це питання», — сказала Мікконен.
- Після початку повномасштабної війни росії в Україні Фінляндія збільшила ресурси органів безпеки, особливо сил оборони та прикордонної охорони. Також країна збільшила обсяги підготовки прикордонників.
- 21 вересня путін оголосив у росії часткову мобілізацію, підтримав проведення псевдореферендумів на окупованих територіях України та пригрозив ядерною зброєю в разі нападу на рф.
- Від 21 вересня на кордон Фінляндії та росії приїхали багато росіян, які втікають від оголошеної путіним часткової мобілізації. На кордоні їх ретельно перевіряють і зʼясовують умови вʼїзду до країни.