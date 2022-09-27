Фінські прикордонники радять будувати паркан на кордоні з росією

Прикордонна служба Фінляндії рекомендує побудувати паркан на кордоні з росією. Максимальна довжина огорожі — 260 кілометрів, вона може коштувати країні кілька сотень мільйонів євро.

Про це пише Yle.

Улітку у Фінляндії змінили Закон про прикордонну службу, зокрема дозволили будувати стаціонарні загородження. Прикордонна служба вже обстежила точки, де паркан був би корисним.

«Ніхто не думає, що весь кордон протяжністю 1 300 кілометрів буде огороджений. Є області, де ризик вищий — це території, де по обидва боки кордону є населені пункти, через які проходять дороги», — зазначила міністр внутрішніх справ Кріста Мікконен.

За її словами, зараз необхідна спільна точка зору уряду з цього питання.

«Прикордонна служба склала цей план, ідеться не лише про паркан... Ми знаємо, що барʼєри на прикордонних переходах і критичних точках можуть бути корисними. Я вважаю важливим розглянути це питання», — сказала Мікконен.