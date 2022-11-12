Звільненого за напад на журналістів голову Укрексімбанку призначили керівником іншої держкомпанії

Колишній очільник Укрексімбанку Євген Мецгер став головою правління державної Української фінансової житлової компанії («Укрфінжитло»).

Про це повідомляє пресслужба наглядової ради «Укрфінжитло».

Таке рішення наглядова рада компанії ухвалила 11 листопада. Крім того, було призначено першого заступника нового глави «Укрфінжитло». Ним став Дмитро Вербицький. До жовтня минулого року Мецгер очолював державний Укрексімбанк. Наглядова рада банку звільнила його після скандалу з нападом на журналістів проєкту «Радіо Свобода» — «Схеми».