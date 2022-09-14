Напад на журналістів в Укрексімбанку: колишньому голові правління призначили штраф

Колишнього голову правління Укрексімбанку Євгена Мецгера визнали винним у нападі на журналістів «Радіо Свобода».

Суддя Голосіївського районного суду Києва Микола Дідик оголосив вирок, згідно з яким Мецгера визнали винуватим за статтею про незаконне вилучення зібраних журналістом матеріалів і технічних засобів, перешкоджання роботі журналіста, вчиненого службовою особою з використанням свого службового становища. Мецгеру призначили 3,4 тисячі гривень штрафу без позбавлення права займати певні посади.

Винними також визнали колишнього директора департаменту банківської безпеки установи Ігоря Тельбізова та начальника управління внутрішньої безпеки Укрексімбанку Олега Осіпова, їм теж призначили штрафи.