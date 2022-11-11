Twitter тимчасово припинила функцію платної галочки верифікації через хвилю підроблених акаунтів

Соцмережа Twitter тимчасово припинила функцію Twitter Blue через зростання кількості підроблених акаунтів, що видають себе за офіційні.

Про це пише The Washington Post.

У примітці для співробітників Twitter, розісланій у четвер ввечері, йдеться про те, що було вирішено тимчасово вимкнути отримання «синьої галочки» Twitter Blue, яка підтверджує акаунт. Пауза мала на меті «допомогти розвʼязати проблему, коли себе видають за іншу особу».

Цього тижня після запуску нової функції з’явилася низка нових облікових записів із синьою галочкою, які видають себе за бренди, знаменитостей і політиків, включаючи президента Байдена.

Фальшивий обліковий запис баскетбольної зірки Леброна Джеймса написав у Twitter, що спортсмен має намір залишити свій нинішній клуб. Інший фальшивий обліковий запис із синьою галочкою, який видає себе за колишнього президента США Джорджа Буша, написав: «Я сумую за вбивствами іракців».