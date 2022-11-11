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ЗМІ: У Херсоні обвалився Антонівський міст

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

У Херсоні, імовірно, обвалився Антонівський міст через Дніпро, який зʼєднує місто із лівобережжям, зокрема з Олешками та Голою Пристанню.

Відповідні фото публікують Telegram-канали та ЗМІ.

«Мост»

Російський пропагандист олександр коц теж опублікував відео зі зруйнованого Антонівського мосту.

Причини обвалу кількох прольотів достеменно поки невідомі.