ЗМІ: У Херсоні обвалився Антонівський міст

У Херсоні, імовірно, обвалився Антонівський міст через Дніпро, який зʼєднує місто із лівобережжям, зокрема з Олешками та Голою Пристанню.

Відповідні фото публікують Telegram-канали та ЗМІ.

Російський пропагандист олександр коц теж опублікував відео зі зруйнованого Антонівського мосту.

Причини обвалу кількох прольотів достеменно поки невідомі.