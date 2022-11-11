ЗМІ: У Херсоні обвалився Антонівський міст

У Херсоні, імовірно, обвалився Антонівський міст через Дніпро, який зʼєднує місто із лівобережжям, зокрема з Олешками та Голою Пристанню.
Відповідні фото публікують Telegram-канали та ЗМІ.
Російський пропагандист олександр коц теж опублікував відео зі зруйнованого Антонівського мосту.
Причини обвалу кількох прольотів достеменно поки невідомі.
- 9 листопада міністр оборони рф шойгу наказав російській армії залишити Херсон і правий берег Херсонської області — росіяни «відходять» на лівий берег Дніпра за пропозицією суровікіна та згодою шойгу. Перед відступом окупанти підірвали пʼять основних мостів в області.
- Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що росія потребуватиме щонайменше тижня, щоб вивести війська з Херсону.
- 11 листопада Генштаб офіційно підтвердив звільнення щонайменше 12 населених пунктів Херсонської області.